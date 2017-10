Ondanks herfstvakantie meerdere ongelukken en lange files

Op de A13 is het vandaag meerdere malen misgegaan. Zo knalden er aan het begin van de middag ter hoogte van Rijswijk drie auto's op elkaar. Even later botsten er wederom drie auto's op elkaar, dit keer ter hoogte van de afslag Delft-Noord in de richting van Rotterdam. Twee rijstroken werden afgesloten om ruimte te maken voor in totaal vijf ambulances.



Behalve op de A13 waren er vandaag ook problemen op de A4. Hier stond vanmorgen ter hoogte van Schipluiden een vrachtwagen in brand. Het duurde lang voordat het vuur geblust was, waardoor alle rijbanen pas aan het eind van de middag weer vrijgegeven konden worden.



Dit betekende niet dat het klaar was met de files op de A4. Rond 17.30 uur stond er bijna twintig kilometer file in de richting van Den Haag. De oorzaak was een auto met pech ter hoogte van Leidschendam.