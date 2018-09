Ondanks het ontbreken van subsidie gaat het Migratie Museum toch open

Vanaf 22 september kan het publiek in het voormalig zalencentrum Concordia aan het Hoge Zand terecht voor de tentoonstelling Naar Holland, die eerder al in een andere vorm te zien is geweest op de Tong Tong Fair. De expositie gaat over de migratiegolf van Indische Nederlanders in de periode vanaf 1945 tot het begin van de jaren 60. In die periode maakten ongeveer 350.000 mensen de oversteek naar Nederland.



,,Die tentoonstelling heeft veel losgemaakt op de Tong Tong Fair en leidde tot verhalen en nieuwe inzichten’’, zegt directeur Wim Manuhutu van het Migratie Museum. ,,Het is niet zozeer de historie, maar het zijn de parallellen met heden die de tentoonstelling interessant maken. Zo bleken ook destijds migranten niet altijd even welkom te zijn. Onder de bestaande bevolking klonk gemor dat de nieuwelingen voorkeur kregen bij woningtoewijzing of bonnendistributie.’’