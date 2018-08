Ondanks mooi weer is het een slechte zomer voor Kijkduin

Als het aan eigenaar Kenneth Smit van restaurant Ponderosa had gelegen, had hij bij de huidige 28 jaar als ondernemer in Kijkduin nog heel wat jaartjes opgeteld. Maar het liep anders. ,,We hebben altijd goed gedraaid", vertelt de ondernemer. ,,Tót dit jaar. Met de start van de herontwikkeling van Kijkduin, afgelopen voorjaar, ontstond voor de deur een bouwput. Parkeerplekken verdwenen. Terwijl Kijkduin bekend staat om de goede bereikbaarheid en het gratis parkeren... In no time is een imagoprobleem ontstaan. Toen mensen eenmaal dachten 'daar gaan we niet meer heen', was het tij moeilijk te keren.''



Ponderosa is dit seizoen flink omzet misgelopen, vertelt Smit. ,,En omdat de herinrichting nog jaren gaat duren, hebben we besloten om na 28 jaar te vertrekken." Eind september sluiten de deuren. De eigenaren nemen een golfrestaurant in Capelle aan den IJssel over. ,,Uiteraard hebben we er zin in, maar het doet ook pijn om Kijkduin achter ons te laten", aldus Smit.