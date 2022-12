Ondanks subsidiestop groeit de kinderhulp van Stichting Lotje: ‘We hebben een grote gunfactor’

Amateurs van Lokomotief laten topclub zweten: ‘Nu hoeven we voor de return ook geen vrij te vragen’

Lokomotief Rijswijk heeft in de kwartfinale van de Basketball Cup lang van een stunt tegen topclub Landstede Hammers mogen dromen. Pas in het laatste kwart trokken de Zwollenaren het duel (75-84) naar zich toe, waardoor er geen terugwedstrijd in Overijssel aan te pas komt. ,,Nu hoeven we ook niet massaal vrij te vragen.”

18 december