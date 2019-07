Ondanks verbod voor openbare weg stijgt de populariteit van de elektrische step

Skateshop Rollerwave/onlineskateshop.nl merkt het aan de drukte in hun winkel aan de Badhuisstraat. ,,We hebben in de afgelopen zes maanden meer elektrische steps verkocht dan ooit”, vertelt manager Martien Boll. ,,Het is een van onze snelst groeiende productgroepen.” Het heeft volgens hem mede te maken met hoe goed de voertuigen tegenwoordig in elkaar zitten. ,,Ze zijn lichter dan voorheen, gemakkelijk in gebruik, bieden een hoge eindsnelheid en gaan langer mee op een enkele batterijlading. Omdat ze ook ingeklapt kunnen worden, zien onze klanten er een ideaal vervoermiddel in voor woon-werkverkeer, of gebruiken ze de step voor de dagelijkse boodschappen.”



De steps zijn dan ook al niet meer weg te denken uit het straatbeeld van wereldsteden als Parijs en Londen. Slimme stepverhuurders zoals Bird speelden daar in op de vraag om milieuvriendelijke vervoersalternatieven. Maar waar de landen om ons heen al overstag zijn gegaan, is het in Nederland nog even wachten. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft het gros van de goedkopere elektrische steps van merken als Xiaomi en Ninebot by Segway namelijk nog niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.