Ondanks verlies Marokko, is sfeer in Schilderswijk rustig: één jongen staande gehouden

In de Haagse Schilderswijk is het rustig en is er bijna niemand op de been. Er is weinig politie. Her en der staan bij straten zoals de Vaillantlaan en de Stortenbekerstraat wat busjes van de politie en de Mobiele Eenheid (ME). Op die plekken was het na eerdere WK-duels van Marokko onrustig doordat relschoppers na de wedstrijden de straat op gingen. Nu zijn er buurtvaders aanwezig, maar niet in groten getale.