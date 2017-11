Ondanks verzet tóch betaald parkeren in Transvaal

Ondanks fel verzet wordt het betaald parkeren in Transvaal en de Schilderswijk uitgebreid. Wel krijgen de bewoners waarschijnlijk meer bezoekersuren dan eerder was gemeld.

Dat schrijft wethouder Tom de Bruijn in een brief aan de gemeenteraad. In de stad was de laatste weken veel verzet tegen de uitbreiding van het betaald parkeren. Zo ondertekenden 1.800 mensen een online petitie. Ze vinden dat de gemeente dat de gemeente de plannen heeft doorgevoerd zonder steun van ondernemers en bewoners, terwijl juist zij financieel worden 'gedupeerd'.

De Bruijn stelt echter dat er ook veel voorstanders zijn van uitbreiding van het betaald parkeren in Transvaal en de Schilderswijk. Volgens hem ondervinden veel bewoners last van de parkeeroverlast op tijdstippen dat er nu geen betaald parkeren geldt. Hij ziet dan ook niet af van de plannen. Dat betekent dat onder meer ook wordt betaald op niet-marktdagen in de buurt van de Haagse Markt.

Bezoekersuren

Daarnaast was er veel onvrede over de bezoekersvergunning. Bewoners zijn bang dat ze niet uitkomen met het aantal uren. De Bruijn zegt nu toe met een voorstel te komen dat hier 'stadsbreed' verlichting in brengt.

De wethouder toont zich ook gevoelig voor de kritiek over het vermeende 'doordrukken' van de plannen. Hij belooft de communicatie over de invoering van betaald parkeren in de toekomst te verbeteren