Onder de leiding van Just groeide zijn bridgeclub uit tot de grootste van Europa

Just groeide op achter de kruidenierszaak van zijn ouders aan de Haagse Weimarstraat. Voor de vijf kinderen van het gezin was er geen gebrek aan klusjes. Zeker niet toen ze ouder werden. Just ging naar de hbs, hielp in de winkel en bracht bestellingen rond. Van zijn nichtje Justy, die op verlof was uit Indië, leerde hij bridgen. Toen in de oorlog veel boodschappen op de bon gingen, ontwierp Just een afhaalsysteem voor vaste klanten. Zo wist hij de wachtrijen te beperken. Het waren zijn allereerste schema's. Er zouden er nog vele volgen.