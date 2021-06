Onder gruwelijke omstandigheden omgekomen Renée was 'heerlijk kind': 'Iemand die je heel snel in je hart sluit’

Een flinke omhelzing. ,,Ik hou van jou, Renée. Ben trots op je. We zien elkaar snel!” Dan een kus en nog een knuffel. Voor het laatst sloot Lara May haar vermoorde vriendin Renée (23) in de armen. ,,Een beter einde had ze niet kunnen hebben.”



Niet nóg een keer, dacht Lara (24). Haar achternichtje Ximena Pieterse werd in februari 2012 op 15-jarige leeftijd met twintig messteken om het leven gebracht. Ter nagedachtenis aan haar is het rugbyteam Ladies Xtreme bij de Haagsche Rugby Club (HRC) opgericht. Ook Renée werd in oktober 2019 lid van die formatie.