Onder invloed rijdende automobilist zigzagt door verkeer en botst tegen boom

Zij vertelden aan Regio15 dat de bestuurder asociaal door het verkeer reed, het daardoor aan de stok kreeg met een andere weggebruiker en door rood reed voordat hij tegen de boom tot stilstand kwam.



Volgens de calamiteitensite had de automobilist drugs gebruikt. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en werd aangehouden voor het rijden onder invloed. Zijn auto is weggesleept.