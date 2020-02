Onder koelkast, in een pan, achter een plint: Huis van Satishkoemar puilde uit van het geld door

Onder een koelkast, achter de plint, in een pan die in de schuur stond, in een tas met een bloeddrukmeter, in een deegrollerdoos. Op de gekste plekken in zijn huis en in het huis van zijn ex-vrouw had Satishkoemar F. pakken geld verstopt. Het was zoveel dat de politie bij de huiszoeking niet eens alles vond. F. zelf tipte dat er ook nog bankbiljetten in een kussensloop en een schemerlamp zaten. Al met al kwam er ruim 450.000 euro boven water.