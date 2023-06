Onderbetaalde boa’s lopen bij bosjes weg, wethouder moet op zoek naar miljoen per jaar voor hoger loon

Column Er staat veel fraais én zeker ook minder fraais op het Voorhout

Men ziet weinig standbeelden aan het Lange Voorhout. Met dank aan de Haagse brandweer. Die ligt meteen dwars bij ieder voorstel voor een permanent obstakel; in geval van brand in Hotel Des Indes dienen twintig brandweerwagens het Voorhout te kunnen bestormen. Alle begrip uiteraard. Gelukkig is er nog net een plekje gevonden voor het slavernijmonument dat volgend jaar verrijst voor de ingang van het huidige Eschermuseum.