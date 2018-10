Onderbuikgevoel redt baby'tje van ernstig letsel

Vanuit een onderbuikgevoel hing een moeder een camera op in de slaapkamer van haar baby. Al de volgende dag zag ze hoe haar partner Mark hun meisje mishandelde. Tegen hem is vandaag een halfjaar cel geëist.

Het was de eerste dag dat ze na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk zou gaan en ze vertrouwde het niet. Rare uitspraken van hem waren in haar hoofd blijven hangen. Het mondje van hun dochtertje had hij - overigens een man met een goede baan - eens ‘bek’ genoemd, haar beentjes ‘poten’. Ook was er die keer dat ze een blauwe plek op de wang van haar dochter zag, en die keer dat ze een vreemde substantie in haar luier vond.

Schuin boven het bedje van haar dochter in hun Voorburgse woning hing de moeder een camera op en ging de volgende morgen aan het werk. Toen ze om twaalf uur haar telefoon pakte en naar de beelden keek, zakte de grond onder haar voeten weg. Nog geen half uur na haar vertrek was het al fout gegaan.

Wonder

Ze zag hoe Mark hard in de wangen van het huilende meisje kneep, haar buikje greep en het kind stevig in haar bed op en neer schudde. Ze zag hoe hij het meisje hard met vlakke hand sloeg, eerst op haar ene wang, toen op haar andere. Hij pakte haar op en liet haar in bed vallen. Tot drie keer werd het meisje die ochtend mishandeld. ,,Hoe kan je zo’n kleintje toetakelen?’’ zei de moeder vandaag in de rechtbank.

Ze is er van overtuigd dat ze door de camera op te hangen erger heeft voorkomen. En, voegde de aanklager er aan toe, ‘als door een wonder’ hield het meisje er geen fysieke schade aan over. Volgens een forensisch arts had door de mishandeling door de vader hersenletsel of leverschade kunnen ontstaan.

Gedwongen zag vader Mark de beelden aan. ‘Een horrorfilm’, vindt hij. Keer op keer betuigde hij zijn spijt. Op vragen van de rechter vertelde hij dat hij in het bijzijn van zijn dochter nooit het gevoel had dat hij zichzelf kon zijn en zich moest houden aan regels die zijn partner hem oplegde hoe om te gaan met de baby. Uitspraak volgt over twee weken.