Onderbuurman vindt dode man in zijn tuin aan de Jan Wapstraat: 'Ze misten hem boven niet’

De onderbuurman, die niet met zijn naam in de krant wil, doet op zaterdagmorgen een wel heel lugubere vondst in zijn achtertuin. Een dode man ligt er. ,,Ik had 's nachts helemaal niets gehoord, ik slaap aan de voorkant.” Ook de bovenburen, van wiens balkon de man moet zijn gevallen, hebben 's nachts niet bij hem aangebeld in paniek over het fatale incident. ,,Ik begrijp dat ze hem helemaal niet hebben gemist. Er was een feestje en ze dachten dat hij naar huis was gegaan."