Onderduikverhaal van ‘Haagse Anne Frank’ herleeft in dramaserie voor de Instagram-generatie

Wat als een tienermeisje in de Tweede Wereldoorlog al overweg had gekund met social media? Wat zou ze dan met haar volgers hebben gedeeld? En hoe zouden haar leeftijdgenoten daarop hebben gereageerd? Dat waren grofweg de vragen waarmee de makers van Oorlog-stories aan de slag gingen in een online-serie, waarin een 15-jarige dagelijks vertelt wat haar allemaal overkomt als ze in de vroege jaren 40 besluit onder te duiken.



Bij de EO hadden ze wel oren naar een drama waarin een jong hoofdpersoon in WO II dus gebruik maakt van moderne technologie (een smartphone en Instagram) om een verhaal over die tijd te vertellen in een vorm waarmee je mogelijk makkelijk een ingang vindt bij jongeren van nu.