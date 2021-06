Ondergelopen tunnels na hevige regenval in Den Haag

Lieve Rachel ‘Bij ruige beatbands als the Kick fungeerden onze bendeleden na een optreden als beveili­gers’

18 juni Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (9) waarin hij haar vertelt over het Den Haag van toen. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: nieuwe filmpjes op TikTok en ruige beatbands.