Onderhandelingen nieuw stadsbestuur direct begonnen: ‘Het moet binnen weken, niet maanden’

Een jaar na de verkiezingen, waarbij Groep de Mos in Den Haag als grootste partij werd gekozen, ligt hun inbreng in het stadsbestuur aan gruzelementen. Op de vraag of dat erg is, zegt De Bruijn dat ‘daaraan wel wat vooraf is gegaan’. Hij doelt op het vertrek van de twee wethouders van Groep de Mos, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, die door het Openbaar Ministerie verdacht worden van corruptie.



Hoe lang de onderhandelingen over een nieuwe coalitie gaan duren, durft de formateur niet in te schatten. CDA en PvdA zullen hun eigen partijpunten in een nieuw te schrijven of aan te passen coalitieakkoord willen terugzien. Maar alle vijf partijen, waarmee nu wordt gesproken, zijn er volgens De Bruijn ook van overtuigd dat het voor de stad belangrijk is dat er snel een stabiel college komt.