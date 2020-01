Onderkoelde Rijswijker die bewusteloos in bosjes werd gevonden is weer aanspreekbaar

Historisch dieptepunt: Aanbod van betaalbare woningen in Den Haag droogt op

10:44 Het aanbod van bestaande woningen in Den Haag is fors teruggevallen. In de eerste helft van 2019 nam dit aanbod nog gestaag toe, maar in december is het aantal woningbezitters, dat zijn huis te koop zette, flink teruggelopen, blijkt uit cijfers van Frisia Makelaars. Het bestaande aanbod heeft inmiddels een historisch dieptepunt bereikt.