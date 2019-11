Ondernemer Opera was eerder verdachte in groot onderzoek naar witwassen en illegaal gokken

Ondernemer A.A. van partycentrum Opera aan de Fruitweg die verdachte is in het corruptie-onderzoek rondom oud-wethouder Richard de Mos, blijkt al eerder verdachte te zijn geweest in een ander groot justitieel onderzoek. De man was in 2017 verdachte in een groot onderzoek naar witwassen en illegaal gokken. Dat blijkt uit stukken van de politie die in handen zijn van bezwaarmakers die de nachtontheffing van het zalencentrum aanvechten.

De hoorzitting tegen de nachtontheffing was vanmorgen in het stadhuis van Den Haag.

,,Het stinkt aan alle kanten. Het is een rotzooitje. We worden gek van de parkeeroverlast, de beats van de muziek en andere herrie.’’ Omwonenden van zalencentra Opera I en II aan de Fruitweg kwamen vanochtend in het stadhuis in het geweer tegen de nachtontheffingen voor het partycentrum terwijl er volgens hen al jaren overlast is in de buurt.

Terreur in slaap

De bewoners repten tijdens de hoorzitting over terreur in hun slaap door de harde muziek uit de Opera, maar ze klagen ook over wildplassers en parkeeroverlast door uitgaanspubliek.

De gemeente blijkt ondertussen tot verbijstering van een van de omwonenden eigenaar A.A. van het zalencentrum niet te hebben gescreend op grond van de Wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

A. is sinds oktober, net als oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (beiden Groep de Mos) verdachte in het onderzoek van de rijksrecherche naar corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De nachtvergunningen voor de Opera, die voor oktober zijn verstrekt, zouden mogelijk door middel van vriendjespolitiek toegekend zijn aan A.. Die ondernemer stond op de lijst stond van die partij en sponsorde Groep de Mos. Richard de Mos ontkent dat smeergeld is betaald voor de vergunningen.

Bezwaar

Een van de omwonenden die bezwaar maakt tegen de nachtvergunningen, wees tijdens de hoorzitting in het stadhuis op stukken van de politie. De politie meldt daarin geen bezwaar te hebben tegen de nachtontheffing voor Opera I en II, maar zij meldt óók dat de eigenaar van het partycentrum in 2017 voor misdrijven in beeld was bij de recherche. ‘Aanvrager komt in 2017 voor als verdachte in een groot witwas- en gok-onderzoek genaamd Korenbloem,’ aldus de politiemededeling. Er wordt verder geen informatie gegeven in de documenten over de afwikkeling en het verloop van het onderzoek.

Quote Zij had de vergunning niet zomaar moeten geven Omwonende

,,Oud-burgemeester Pauline Krikke had op grond van die mededeling moeten ingrijpen,” zegt de omwonende. ,,Zij had de vergunning niet zomaar moeten geven, maar moeten zeggen: ‘Het stinkt’.’'

Juist de Wet Bibob was daarvoor het middel geweest, zegt hij. ,,Iemand van wie bekend is dat hij in 2017 verdacht is geweest van witwassen krijgt in Den Haag een horecavergunning. Dat lukt je in Amsterdam echt niet,’’ zegt hij spottend.

De Wet Bibob is in 2003 in het leven geroepen en geeft bestuursorganen, zoals de gemeente, een middel in handen om door justitie te laten onderzoeken of er een kans is dat een vergunning misbruikt of misbruikt kan worden voor criminele activiteiten.

Geen Bibob-toets

Het is tijdens de zitting niet duidelijk geworden waarom de gemeente geen Bibob-toets liet uitvoeren. De ambtenaar die de gemeente vertegenwoordigde ging niet op dat vraagstuk in.

Advocaat Arthur de Groot van ondernemer A. stelt dat niks onoorbaars is gepasseerd bij het verstrekken van de nachtvergunningen.

Quote ‘s Avonds zetten ze hun televisie harder om de muziekbe­ats van het partycen­trum te overstem­men Plukaard

Een van de omwonenden, Aad Plukaard, had tot besluit van de hoorzitting nog een hartenkreet. ,,Het wordt nu een formeel spelletje. Maar de leefbaarheid is kapot bij ons. Het is droeve ellende,’’ zei hij. ,,Mensen slapen rond de Opera met oordoppen in. En ‘s avonds zetten ze hun televisie harder om de muziekbeats van het partycentrum te overstemmen.”

Er liggen volgens de omwonenden honderden meldingen van de afgelopen jaren over de overlast. Volgens de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie hadden zij klachten over de geluidsoverlast van muziek bij de Omgevingsdienst moeten neerleggen, en niet bij de politie.

De uitspraak van de bezwaarschriftencommissie volgt later.