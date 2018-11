Ondernemer ziet brood in nieuwe trend van collectief consumeren

Meer horeca in Den Haag dan in Dublin en Madrid

7:02 Waar reisbureau’s, schoenenwinkels en elektronicazaken verdwijnen, komen lunchrooms, juicebars of koffietenten terug. En veel ook: het aandeel horeca in de Haagse binnenstad is inmiddels 35 procent. Alleen Londen en Amsterdam staan hoger in de Europese ranglijst. ,,Als de economie instort hebben we een probleem.”