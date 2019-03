Ondernemers Binckhorst bang dat woningen hun bedrijven verdringen

Minder kans op kroos nu het water schoner is

9 maart Er is hoop voor mensen die een hekel hebben aan stinkende grachten vol kroos in de zomermaanden. Binnen het werkgebied van hoogheemraadschap Delfland neemt de hoeveelheid stikstof in het water snel af. Stikstof is een belangrijke voedselbron van het kroos dat zich ophoopt in de Schie, de vlieten en de Delftse binnenstad.