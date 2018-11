Ondernemers hebben buik vol van weesauto’s

Rechter verbiedt afschieten knobbelzwa­nen in Zuid-Hol­land

11:07 Knobbelzwanen in Zuid-Holland mogen vooralsnog niet worden afgeschoten. De rechtbank in Den Haag heeft dat besloten in een kort geding, dat was aangespannen door de Faunabescherming en de Stichting Dierenradar, van voorvechtster van zwanenrechten Saskia van Rooy uit Stolwijk.