Ondernemers hekelen slechte bereikbaarheid en vrezen dat bezoekers wegblijven: ‘Slecht voor imago’

De vele wegwerkzaamheden in enkele grote steden zijn veel ondernemers een doorn in het oog. Zo wordt in Rotterdam al lange tijd geklaagd over de vele wegopbrekingen en verkeerschaos in de stad. Maar ook in Den Haag, dat afhankelijk is van het toerisme, worden ondernemers langzamerhand gek van alle wegwerkzaamheden en afsluitingen in de stad. Veel klanten en leveranciers staan in de file.