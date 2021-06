Ondernemers in Den Haag blij met investeringszones: ‘Saamhorigheid toegenomen’

Asya (5) overleeft grote brand Wouwer­manstraat, haar school zamelt geld in: ‘Ik wil weer behang met hartjes’

11:12 De kamer met hartjesbehang van Asya (5) is na de grote brand in de Wouwermanstraat in Den Haag een onbewoonbare, natte en stinkende puinhoop. Ze sliep er met haar moeder die rampnacht vier weken geleden en ze waren er bijna niet meer geweest. Ouders en leerkrachten zamelden geld voor haar in: ‘Ik wil weer behang met hartjes’.