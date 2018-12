,,Wij zijn in shock”, zegt Martijn Takes van winkeliersvereniging Noordeinde. ,,Er heerst in het centrum al jaren een fietschaos waar niets aan gedaan wordt. Om hier nu drie keer 500 deelfietsers en -scooters extra los te laten, is onmogelijk.”



Ook Groep de Mos (GdM) ziet weinig in de proef. ,,Er is simpelweg geen ruimte in het centrum voor honderden extra deelfietsen”, zegt raadslid Jelle Meinesz. ,,Ik krijg veel klachten van ondernemers die nu al gillend gek worden van de onveilige mix van winkelend publiek en racende fietsers. Wij willen hier straks geen Amsterdamse toestanden.”



Wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) kondigde de proef van een halfjaar afgelopen vrijdag aan. De aanbieders Mobike en GoAbout gaan elk met maximaal 500 deelfietsen van start in de zones Centrum en Beatrixkwartier. Aanbieder Felyx gaat aan de slag met deelscooters in de zone Scheveningen-Internationale Stad-Centrum.