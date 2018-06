Ondernemers maken zich klaar voor invasie tijdens Volvo Ocean Race

VideoStrandclub WIJ zit deze week middenin het feestgedruis van de Volvo Ocean Race. Het wordt druk, maar 'wij zijn er klaar voor', zegt eigenaresse Nicolette Krul. ,,Ik heb geen idee wat we moeten verwachten. Het is een enorm festivalterrein geworden, waar wij als strandtent de vruchten van kunnen plukken. Het hoofdpodium is pal naast ons te vinden.''