Ondernemers Megastores voelen gevolgen van sloop en opknapbeurt boulevard ligt stil: Dit zijn onze best gelezen verhalen

Broer Cláudio geeft 27 jaar na verdwijning Jaïr niet op: ‘Er is iemand die iets weet, die zoek ik’

Nog een ultieme poging wordt maandagmorgen gedaan om Jaïr Soares te vinden. Duizenden inwoners van Monster krijgen een flyer in de bus met de details over de dag dat het 7-jarige jongetje uit Rotterdam plots van het strand verdween. Ook na 27 jaar geeft zijn broer Cláudio niet op. ,,Wat ik zeker weet is dat er minimaal een persoon is die iets weet. En die zoek ik.”

Indrukwekkende erehaag voor overleden wijkagente Kim (33): ‘Een respectvol, waardig afscheid’

Voor zover het oog reikte was een enorme rij politieagenten bij het afscheid van Kim Minnee te zien. Zij vormden een indrukkwekkende erehaag voor de onlangs op jonge leeftijd overleden wijkagente, die werkzaam was in Zoetermeer.

Opknapbeurt Scheveningse boulevard per direct stilgelegd door stikstof

Eerst kritiek op de renovatie van het Binnenhof vanwege de stikstofuitspraak en nu is de vernieuwing van de boulevard in Scheveningen per direct stilgelegd. De schop kan op zijn snelst na de zomer van 2023 de grond weer in.

Ondernemers Megastores voelen gevolgen van nieuws over sloop: ‘Er komen veel minder bezoekers’

Het nieuws dat Megastores wellicht al in 2024 wordt gesloopt, heeft veel ondernemers en hun personeel verrast. De meest recente plannen van vastgoedontwikkelaar COD bleken bij niemand nog bekend. En hoewel het nog wel eventjes duurt, voelen de ondernemers in het overdekte Haagse winkelcentrum nu al de gevolgen. ,,Mensen durven hier geen bank meer te kopen.’’

Belager van YouTuber Jeroen Holtrop is plofkraker en kickbokser

Een van de verdachten die journalist en youtuber Jeroen Holtrop bewusteloos sloeg, zit in Duitsland een celstraf van zes en een half jaar uit voor plofkraken. Daar is vrijdag nog een half jaar cel bijgekomen.

Een yonimassage is niet erotisch, maar wel intens: ‘Het is een mysterieus gebied’

Pijn bij het vrijen, weinig libido, problemen met de menstruatie of last van verzakking? Een yoni massage doet bij de één de wenkbrauwen fronsen en maakt de ander juist vreselijk nieuwsgierig. ,,Door het masseren van de yoni gaan dingen weer stromen.”

Astleigh en Rowan van Married At First Sight zetten nieuwe stap in relatie

Het gaat bijzonder goed tussen Rowan en Astleigh van Married At First Sight. De twee zijn nog steeds samen en tillen hun relatie zelfs naar een ander niveau.

Agent gewond bij ongeregeldheden in Schilderswijk: ‘Volgende week is er geen feest’

In de Haagse Schilderswijk liep het donderdagavond opnieuw uit op ongeregeldheden, nadat Marokko zich plaatste voor de achtste finales op het WK voetbal. ,,Laten we hopen dat Marokko de finale niet haalt...”, zegt één van de fans met een shirt van het nationale elftal aan.

