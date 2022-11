Ondernemers Megastores voelen meteen gevolgen van nieuws over sloop: ‘Er komen veel minder bezoekers’

Update ME grijpt in bij onlusten in grimmig Schilders­wijk na WK-winst Marokko, één aanhouding verricht

De ME greep zondagavond in bij de Haagse Schilderswijk, nadat een feestje na de WK-winst van het Marokkaanse elftal omsloeg. Er is één aanhouding verricht, aldus de politie. Inmiddels is het weer rustig in de buurt.

28 november