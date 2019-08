Ondernemers op Scheveningen hopen op mooie nazomer na oorverdovende stilte in augustus

Na regen komt zonneschijn. Gelukkig maar, want strandtenthouders in Scheveningen kunnen nog wel wat mooie dagen gebruiken. In de badplaats was het uitzonderlijk rustig de afgelopen weken. Sommige ondernemers spreken zelfs van de stilste augustus in járen. ,,Uitgerekend in de schoolvakantie viel het strandweer tegen.”

André Triep, eigenaar van strandclub WIJ nabij het noordelijk havenhoofd in Scheveningen, begint opgewekt. ,,We hebben een prachtige juni-maand gehad en ook in juli was het een paar dagen stralend weer”, zegt hij. Maar dan verandert hij van toon, want een topseizoen zoals vorig jaar was het volgens de strandtenthouder allerminst. ,,Uitgerekend de afgelopen weken, tijdens de schoolvakantie, hebben we amper stranddagen gehad. Het was een relatief rustige periode.’’

Toeristen kwamen volgens Triep maar mondjesmaat naar Scheveningen. ,,Als het weer slechter is blijven mensen hangen rond het Kurhaus en de Pier. Strandtenten die centraal gelegen zijn, hebben het drukker dan paviljoens op de plek waar wij zitten. Die liggen te veel uit de route.”

Rustiger

Waar dat precies aan ligt weet Patrick Broeders van strandtent Xiringuito niet, maar ook hem valt het op dat het in Scheveningen rustiger is dan andere jaren. De sous-chef spreekt zelfs van de stilste augustusmaand in achttien jaar. ,,Volgens mij is dat niet alleen te wijten aan het weer”, zegt hij. ,,Waar het strand andere jaren op mooie dagen áltijd afgeladen vol lag en het proppen geblazen was in de tram, hebben we dat dit jaar zelden meegemaakt.’’

Volgens Broeders heeft de invoering van het betaald parkeren in de haven niet bepaald bijgedragen aan het trekken van bezoekers. ,,Ook de bouwput op de noordboulevard én het feit dat Legoland nog steeds niet open is helpen niet mee. Waar vorig jaar op een zeker moment alleen het Kurhaus nog beschikbaar was voor toeristen, zijn hotels dit jaar lang niet allemaal bezet. Altijd was Scheveningen dé badplaats van Nederland, maar ik betwijfel of dat nog steeds zo is”, klinkt het.

Vuurwerkfestival

Tom van Angeren, samen met Marcel Dijkstal eigenaar van Solbeach, baalt er vooral van dat hij bezoekers van het Vuurwerkfestival misloopt. Jarenlang werd dat evenement in augustus gehouden, maar dit jaar trok de organisatie de stekker eruit nadat onderhandelingen met de gemeente over veiligheidseisen stuk waren gelopen. ,,Weer of geen weer, zo’n festival trekt hordes mensen”, vertelt hij. ,,Nu het niet doorgaat, missen we omzet.