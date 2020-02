Ondernemers Paul Krugerlaan zijn criminaliteit zat: ‘Als het zo doorgaat, stoppen wij ermee’

De ondernemers in de winkelstraat in Transvaal klagen al jaren over ellende in het gebied, maar de laatste paar maanden is het helemáál bar en boos. Dat vertelt juwelier Sunil Prahladsingh. Dieven sloegen gisteren op klaarlichte dag zijn winkelruit in met een mokerhamer en probeerden juwelen uit de etalage mee te nemen. Gelukkig voor hem slaagden ze daar niet in.