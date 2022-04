Ondernemers Prins Hendrikplein opgelucht, terrassen hoeven niet naar schaduwplek door ‘dendertram 16’

Vlak voor de kerst kregen de ondernemers van het Zeeheldenkwartier te horen dat het Prins Hendrikplein op de schop zou gaan. Zo zouden de ingangen verplaatst worden, met effect op hun terrassen, die daardoor in de schaduw zouden komen. Slecht nieuws waar de ondernemers, die het tijdens de coronacrisis al zwaar te verduren kregen, nachten wakker van hebben gelegen. ,,Het voelde alsof het besluit al genomen was en het onmogelijk was om de situatie nog terug te draaien. Maar het is uiteindelijk toch gelukt”, legt Patrick van Aller van Gastropub Van Kinsbergen uit. Van Aller is een van de ondernemers die eind vorig jaar voor de plannen is gaan liggen.