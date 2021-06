Ondernemers voelen bedreigd door woningbouw: ‘Moet niet ten koste gaan van bedrijventerreinen’

Zo komen er onder meer in het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst duizenden woningen. Maar dat is maar één voorbeeld, aldus voorzitter Robert Medenblik van Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden (SBH). Volgens hem worden steeds meer binnenstedelijke bedrijventerreinen, ook in de gemeenten om Den Haag heen, bedreigd door de ambitie om woningen te bouwen. Die druk op de bedrijventerreinen is verontrustend, vindt hij, want ondernemingen zorgen wel voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. Ook zorgt het voor veel onzekerheid over de toekomst onder ondernemers.