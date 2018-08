Ondernemers vrezen gevolgen herinrichting Loper Oude Centrum

Een gebied met de wandelaar in de hoofdrol. Wie nu een rondje maakt op de megadrukke Stationsweg in het verlengde van station Hollands Spoor kan het zich nauwelijks voorstellen, toch is dit de toekomst van het gebied.



Eind dit jaar al moet het mogelijk zijn om als wandelaar op verbrede trottoirs ongestoord te struinen vanuit station HS, Stationsweg, Wagenstraat door Chinatown naar de Grote Marktstraat. Auto's rijden dan niet meer 50 maar 30 kilometer per uur, doorgaand verkeer wordt omgeleid.



Een megaoperatie, die misschien wel leidt tot een verkeersveiligere wijk, maar ook tot omzetdelving, vreest Mohamed El Allaoui, eigenaar van vijf vis- en bakkerszaken in het gebied Hoefkade/Stationsweg.