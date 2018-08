Ondernemers willen meer politie na toetakelen bruidegom

Ondernemers van Scheveningen vinden dat er 's avonds en 's nachts te weinig politie zichtbaar surveilleert op de boulevard van Scheveningen. Terwijl de sfeer juist door de warme zomer broeierig is en overlast hoogtij viert. Ook is er later op de avond veel drugsmisbruik, waarschuwen strandtenthouders. Groep de Mos vraagt opnieuw om voetsurveillances.

,,Wij vinden het een raadsel waarom er zo weinig politie is. We vechten er al twintig jaar voor.'' Dat zegt Peter Ludovici, eigenaar van strandtenten Blue Lagoon, De Waterreus en twee andere zaken. Ludovici reageert op de ernstige mishandeling van een bruidegom. De man werd woensdag na een trouwfeest in de Blue Lagoon op de Boulevard ter hoogte van Sealife dusdanig toegetakeld door twee onbekende mannen dat hij niet meer op huwelijksreis kan.



Quote De politie moet veel meer laten zien dat ze er is Peter Ludovici ,,De politie moet veel meer laten zien dat ze er is,'' zegt strandtenthouder Ludovici na het incident. ,,De rottigheid gebeurt altijd na 23 uur of na middernacht.'' Groep De Mos heeft naar aanleiding van het geweld rond de trouwerij dit weekend vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De partij vroeg in juli ook al om meer voetsurveillances. Burgemeester Pauline Krikke reageerde toen dat dat volgens haar niet nodig is.



,,Afgelopen weken werd door Scheveningers alarm geslagen omdat er structurele overlast en straatintimidaties plaatsvinden door tuig. En nu is zelfs een bruut einde gemaakt aan een trouwfeest,'' aldus raadslid Nino Davituliani van Groep de Mos. Ze vraagt of de burgemeester alsnog bereid is voetsurveillances te gaan invoeren.



Volgens ondernemer Ludovici zijn er momenteel veel hangjongeren na 23.00 uur dusdanig intimiderend aanwezig , dat 'gewone' Hagenaars de boulevard niet meer op durven. ,,Ze hangen rond en gebruiken cocaïne. En iedereen heeft een kort lontje. Er zijn ook drugsdealers. Dat is het probleem gewoon.''

De ondernemer leeft mee met het bruidspaar en de ellende waarin ze verzeild zijn geraakt. ,,We hebben contact met ze opgenomen en een bloemetje gestuurd.'' Ludovici heeft geen idee waardoor de vlam na het trouwfeest in de pan sloeg.



Maar volgens de politie was er eerst bij de trap van Sealife een woordenwisseling tussen twee vrienden van de bruidegom én een groepje jongeren. De bruidegom kwam erbij om de situatie te sussen, aldus woordvoerder Yvette Verboon van de politie. ,,Hij zei zoiets van: 'Jongens dit is mijn trouwfeest, de mooiste dag van mijn leven. Laat toch gaan'.'' Daarna liep het uit de hand. ,,Er is geduwd en hij is van de trap gevallen.''



De politie kon zojuist niet reageren op de kritiek dat zij te weinig zichtbaar aanwezig is. ,,Ook de Boulevard wordt meegenomen in de surveillances,'' verklaart zij.

