Ondernemersgala haalt ruim 130.000 euro op: ‘Ook al hebben we last van corona, we blijven positief’

Een ode aan al die hardwerken­de vrijwilli­gers: ‘Wat een eigenwijs bekkie heb ik toch, moet je kijken’

De Haagse beroepsfotograaf Rogier Chang kreeg de opdracht om een dozijn vrijwilligers die zich inzetten voor Stek, stichting voor stad en kerk, te portretteren. De gratis fototentoonstelling Vrijwilligers in beeld is tot en met zondag te zien aan de Korte Vijverberg 2, in een groot statig kantoorpand uit 1928 waar vroeger de Rabobank gevestigd was.

14:07