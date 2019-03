Ondernemersgala levert ruim 150.000 euro op: ‘Den Haag is een stad van compassie’

Bij binnenkomst werden gouden eieren met een rilette van kabeljauw geserveerd. Daarna volgde een groot charitydiner en tussen het serveren van gerechten traden artiesten op. Aan de tafels, die waren gedekt met ‘gouden’ vorken, messen en lepels, werden loten verkocht. De opbrengst daarvan en die van de veiling gaat later naar reddingstation Scheveningen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en naar UNICEF Den Haag. De KNRM krijgt een bijdrage voor het nieuwe boothuis en het operationeel houden van de nieuwe kleine reddingsboot.



UNICEF wil met het geld de vele duizenden kinderen en jongeren in Jordanië, of het nu in een vluchtelingenkamp is of daarbuiten, helpen om zich te ontwikkelen, vaardigheden te leren om zich voor te bereiden op een studie en werk.