Ondernemersgala nu al bijna uitverkocht: Nog twee tafels beschikbaar

Interview Theaterdi­rec­teur met pensioen: ‘ Al heb ik door het hele land gezworven, Den Haag is mijn stad geworden’

14:11 Na een afscheidsfeest in het eigen Zuiderstrandtheater begint directeur Henk Scholten (66) vandaag aan zijn welverdiende pensioen. Door de vele politieke hobbels en de vertragingen in de bouw kan hij de overstap naar het nieuwe cultuurhuis Amare niet meer meemaken. ,,Maar dat is allemaal in goede handen bij mijn opvolger Jan Zoet'', zegt hij.