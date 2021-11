Ondernemersloket kon vanwege corona twee jaar niet open, en moet nu misschien meteen weer dicht

video Minister De Jonge, deels op sokken, in Haagse moskee: ‘Peuteren hier belangrij­ke prikken erbij’

In de korte momenten dat minister Hugo de Jonge en zijn vrouw elkaar spreken in deze hectische coronatijden had ze hem nog gewaarschuwd: denk aan je sokken, je gaat naar een moskee. Want ook de pronkstukken aan zijn voeten gaan uit daar. De minister bekeek er hoe coronavaccinaties prik voor prik worden binnengehaald.

24 november