Onderscheiding voor Het Nationale Theater voor culturele inspanningen voor gehandicapten

De strijd is nog niet gestreden, een langslepen­de rechtszaak tegen Shurgard lijkt onvermijde­lijk

12:03 Eigenlijk had de rechter vandaag moeten beslissen of Shurgard per direct zou moeten stoppen met opruimen van wat er nog over is na de brand. Het kort geding is echter van de baan, maar dat betekent niet dat de strijd is gestreden.