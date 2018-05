Onderwatersprookje in zomerse Schouwburg

Het echte spektakel is te vinden in het theater zelf, waar het onderwatersprookje van de jonge waternimf Ondine wordt gespeeld tegen een decor dat zijn weerga niet kent. Zo komt de orkestbak onder water te staan, groeien plastic planten uit de loges en spuiten er fonteinen op het podium. Ondine staat drie weken lang in de schouwburg en sluit aan op de activiteiten ter ere van 200 jaar badplaats Scheveningen. De voorstelling is een coproductie van Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool uit Arnhem. De makers verwachten ook dat er bussen vol bezoekers uit Arnhem naar Den Haag zullen komen. ,,Dit is het eerste resultaat van onze wens om het theaterseizoen te verlengen'', zegt Cees Debets, directeur van Het Nationale Theater.



Doordat Odine niet op reis hoeft en er in de grote cast behalve steracteurs als Stefan de Walle, Mark Rietman en Antoinette Jelgersma ook gebruik wordt gemaakt van toneelschoolstudenten kunnen de makers groot uitpakken. Ondine wordt een ode aan het theater in zijn aloude vorm. Zo maken de decorbouwers gebruik van de oude techniek van geschilderde doeken.