Onderzoek: alleen in Den Haag is de opkomst bij demonstratie van Black Lives Matter goed ingeschat

Video Kijk terug | Black Lives Mat­ter-demonstra­tie verliep ‘rustig, ordelijk en in goede sfeer’

2 juni Op het Malieveld in Den Haag is vanavond ruim een uur lang gedemonstreerd tegen anti-zwart geweld. De aanleiding voor het protest is de dodelijke aanhouding van George Floyd afgelopen week in Amerika. De organisatie is in handen van Black Lives Matter (BLM) samen met onder meer Kick Out Zwarte Piet.