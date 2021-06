Onderzoek: Geen aanwijzingen van brandstichting bij grote vlammenzee in Haagse Schilderswijk

De grote brand die eind vorige maand uitbrak in de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk is niet aangestoken. Deze conclusie trekt de politie na een uitgebreid onderzoek. ,,Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er sprake was van brandstichting.”

De brand brak in de nacht van 20 mei rond 03.00 uur uit in een woonblok aan de Wouwermanstraat. De brandweer is de hele nacht in de weer geweest om de felle uitslaande brand te blussen. Pas rond de middag waren de vlammen onder controle.

De impact van de brand is voor de slachtoffers enorm. 23 woningen zijn onbewoonbaar en 43 mensen kwamen op straat te staan. Ook de nabijgelegen Al-Fath moskee is na de brand onbruikbaar. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Uitkomst

De politie heeft de afgelopen weken uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hierbij hebben forensisch brandonderzoekers gezocht naar brandresten, deze zijn vervolgens naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd ter beoordeling. Ook zijn er getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. ,,De uitkomst van het forensisch sporenonderzoek van de politie is dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die wijzen op brandstichting”, meldt de politie vandaag.

Quote Wij kijken met een strafrech­te­lij­ke bril op naar sporen die wijzen op brandstich­ting Politie Den Haag

Hoe de brand wel is ontstaan, weet de politie niet. ,,Dat hebben we helaas niet kunnen achterhalen”, aldus een politiewoordvoerder. ,,Wij kijken met een strafrechtelijke bril op naar sporen die wijzen op brandstichting. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan, dus we kunnen nu wel stellen dat dat niet het geval is.”

De zaak is voor de politie hiermee gesloten. Volgens de politiewoordvoerder is het aan de verzekeraar om verder uit te zoeken waardoor de brand dan wel is ontstaan.

Bekijk hieronder de beelden die tijdens de brand zijn opgenomen.

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.