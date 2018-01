Onderzoek heroïnelab is flinke kluif

Na maanden onderzoek viel de politie in oktober vorig jaar op één ochtend zestien panden binnen in Den Haag, Maasdijk, Pijnacker en de gemeente Lansingerland. Daarbij werden acht mensen aangehouden.



Het 'hoogtepunt' van de mega-inval was de ontdekking van een heroïnelab in een garagebedrijf in Bleiswijk. Daar lag 120 kilo morfine, het belangrijkste bestanddeel van heroïne. In vaten werd het gevaarlijke azijnzuuranhydride aangetroffen. Dat spul is nodig om morfine om te zetten in heroïne, zo meldt justitie. Verdachten zeggen echter dat het goedje nodig is om tuinbouwleidingen te reinigingen. Want naast garages heeft de familie ook kwekerijen.