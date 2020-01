Onderzoek moet uitwijzen of hulp aan man die op Black Friday drie tieners neerstak wel op orde was

Onderzoek moet uitwijzen of de gemeente Den Haag en zorginstelling Parnassia juist hebben gehandeld bij de overplaatsing van een 35-jarige Hagenaar naar de daklozenopvang in de stad. De man stak zo’n twee maanden later op de Grote Marktstraat wild om zich heen en verwondde drie tieners.