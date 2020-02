Onderzoek na ongeval met Tesla: Gloednieuwe elektrische auto zou uit zichzelf zijn gaan rijden

Volgens een woordvoerder van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) wordt er nu onderzoek gedaan naar het verhaal van de vrouw. ,,We stellen geen onderzoek in naar de auto, maar naar het verhaal van die mevrouw, omdat zij aan heeft gegeven dat er iets aan de hand was. Wij gaan haar verhaal opnemen en nemen contact op met Tesla om te horen wat er aan de hand is." De auto zelf wordt niet onderzocht door technici van de RDW. ,,Dat is al gebeurd door Tesla zelf en dat is al gedeeld met die mevrouw. Dus dat zullen wij ook te horen krijgen als we die mevrouw gaan spreken."