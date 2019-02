Onderzoek naar behoefte aan Oranjemuseum in Den Haag

OM in hoger beroep tegen Wendell G. in zaak gedode Olena

13:53 Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen de Haagse Wendell G. (56). Die werd gisteren vrijgesproken, omdat er volgens de rechtbank te weinig bewijs was dat hij de 42-jarige Olena uit Rusland in haar woning aan de Leyweg in Den Haag zo zwaar had mishandeld dat zij overleed.