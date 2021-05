Onderzoek naar beroerde staat uitgebrand huizenblok: ‘Hoe mensen hier moesten leven is in- en intriest’

Het onderzoek moet duidelijk maken hoezeer de slechte staat van de huizen bijgedragen heeft aan de zeer grote fik, die in een mum van tijd het halve blok in lichterlaaie zette. De brandweer heeft het Instituut voor Fysieke Veiligheid opdracht gegeven om de bouw- en de renovatiegeschiedenis van het blok in de Schilderswijk nauwgezet onder de loep te nemen.



,,Ook in relatie tot bouwregelgeving en brandveiligheid”, zei burgemeester Van Zanen tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad over de grote brand. Het onderzoek kan enkele weken tot enkele maanden duren.