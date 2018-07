Onderzoek naar discriminatie in Duindorp

Bij een vrouw, met een Surinaamse achtergrond, werden dit voorjaar de ramen ingegooid . De daders zijn nooit gevonden. En al eerder waren er incidenten rond bewoners met een andere culturele achtergrond. Een motie die het onderzoek naar misstanden mogelijk maakt, is vanmiddag aangenomen door de gemeenteraad met 26 stemmen voor. Groep De Mos, VVD en de PVV stemden als enige partijen tegen. Ook burgemeester Pauline Krikke verzette zich aanvankelijk tegen zo'n onderzoek, omdat het volgens haar stigmatiserend is voor Duindorp en voor Scheveningen. Van stelselmatige discriminatie is volgens haar zeker geen sprake. ,,Ik ben er fel op,'' zei ze, omdat het volgens haar onterecht een hele wijk in een kwaad daglicht zet. Ook Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het onderzoek te ver gaan. ,,De PvdA en HSP doen er alles aan om Duindorp in een kwaad daglicht te stellen en te stigmatiseren als geheel. Hart voor Den Haag doet hier niet aan mee,'' aldus die partij. Die meldde terloops ook ,,trots te zijn op de burgemeester.''

Onderzoek naar veiligheid

Met de aangenomen motie wordt opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de veiligheids- en woonbeleving van de bewoners in Duindorp en de mate waarin sprake is van discriminatie en onheuse bejegening en intimidatie.



Krikke ontraadde de motie uiteindelijk niet, maar liet het aan de raad over. Ze deelde ook mee dat er al een groot onderzoek in de koker zit, geleid door wethouder Revis (VVD) naar alle facetten in Duindorp. Veiligheid kan ook een onderdeel zijn van dat brede onderzoek, stelde de burgemeester.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!