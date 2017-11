Onderzoek naar dode in bosjes Monsterseweg

Misbruik Gegijzeld door een onverwerkt verleden

Bijna veertig jaar gaat hij er al onder gebukt. Fysiek gesloopt. Op is hij, omdat hij in zijn puberteit jarenlang seksueel is misbruikt door zijn oudere broer. ,,Als ik geen vrouw en kinderen had gehad, had ik hem allang vermoord.''