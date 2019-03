Onderzoek naar dood Mona Baartmans nog niet af

In de rechtbank was vanmiddag een tweede zitting. Het ging om een zogenoemd proforma zitting, waarbij alleen de stand van het onderzoek besproken werd. Net als de vorige keer was L. zelf niet aanwezig.

Bij de inhoudelijke behandeling zal het er om gaan of hij haar met een vooropgezet plan doodde, of juist niet. Dat is van belang voor de straf die de rechtbank hem zal opleggen. Wat niet helpt is dat hij zijn moeder begroef in een park in Heinenoord, niet ver van Oud-Beijerland, de woonplaats van L.